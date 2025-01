Übergabe von über 3.500 deutschen Kriegsgräbern an Österreich

Mehr als 3.500 Kriegstotengräber erstrecken sich am Wiener Zentralfriedhof halbkreisförmig um ein großes Kreuz. Polizistinnen und Polizisten standen bewaffnet in Formation bereit. Daneben fanden sich zahlreiche militärische Vertreter anderer Nationen ein.

7.300 deutsche Kriegstote

Am Freitag fand die Übergabe des deutschen Soldatenfriedhofs an die Republik Österreich statt. Auf einer Fläche von 26.000 Quadratmetern sind 7.300 Kriegstote begraben. Dabei handelt es sich um die größte Kriegsgräberanlage des Zweiten Weltkrieges in Österreich. „Soldatenfriedhöfe wie dieser sind Orte der Trauer, der Stille, des Innehaltens, der Erinnerung, des Gedenkens und der Mahnung“, betont Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in seiner Rede.