Zelle in Justizanstalt Josefstadt angezündet: Sieben Jahre Haft

Weil er am 16. Oktober 2016 seine Zelle in der Justizanstalt (JA) Josefstadt angezündet hatte, um seine Verlegung in einen anderen Haftraum zu erzwingen, ist ein inzwischen 35 Jahre alter Algerier am Donnerstag am Landesgericht zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Schuldspruch wegen Brandstiftung und schwerer Körperverletzung ist rechtskräftig.

Angeklagter sichtlich zufrieden

Der Algerier war mit dem Ausgang der Verhandlung - es handelte sich bereits um den vierten Rechtsgang - sichtlich zufrieden. Im Februar 2018 waren am selben Gericht zwölf Jahre über ihn verhängt worden, der Oberste Gerichtshof (OGH) hob dieses Urteil allerdings aus formalen Gründen - der den Geschworenen vorgelegte Fragenkatalog war mangelhaft - teilweise auf und ordnete eine Neudurchführung des Verfahrens an. "Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen", meinte der Algerier, nachdem ihm das nunmehrige Urteil übersetzt wurde. Nach kurzer Rücksprache mit seinem Verteidiger nahm er die Strafe eben so an wie die Staatsanwältin.

Hätte abgeschoben werden sollen

Der Mann hätte im Herbst 2016 nach drei rechtskräftigen Verurteilungen wegen Vergehen gegen das Suchtmittelgesetz und Einbruchsdiebstahls abgeschoben werden sollen. Im Polizeianhaltezentrum (PAZ) randalierte er, weshalb er aus Sicherheitsgründen in die JA Josefstadt verlegt wurde. Dort war er mit dem Haftraum, in dem er untergebracht wurde, nicht zufrieden. Die von ihm erwünschte Verlegung wurde abgelehnt, weshalb er aus Protest eine Matratze in seiner Zelle anzündete. Seine drei Zellengenossen hinderte er am Löschen der Flammen, indem er sich mit einem gezückten Buttermesser vor dem nahe der Zellentür angebrachten Alarmknopf postierte.