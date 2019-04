Zehnjährige wurden zu Einbrechern ausgebildet

Wenn sie die Polizei dann schnappt, werden sie in die Kinderübernahmestelle in Meidling gebracht. Dort bekommen sie Essen und Kleidung und verschwinden oft schnell wieder.

Zwei der Mädchen, die die Polizei in Wien aufgegriffen hat, haben später in Belgien Einbüche verübt. Wie sich später herausstellte, waren die vermeintlich zwölfjährigen Mädchen bereits 16 und 18 Jahre alt. Sie wurden ausgeliefert und in Wien zu 9 Monaten Haft verurteilt.

Auch eine zweite Tätergruppe wurde gefasst. Sie soll 15 Wohnungseinbrüche in 2Tagen verübt haben. Die Täter sind noch nicht geschnappt.