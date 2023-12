Zechprellerin festgenommen: Frau blieb Hotelrechnungen in Wien schuldig

Eine 25-Jährige soll in drei Wiener Hotels ihre Rechnungen gar nicht oder nur teilweise beglichen haben. Die Hotelzechprellerin wurde am Donnerstag festgenommen, nachdem eine Mitarbeiterin eines Innenstadt-Hauses Alarm geschlagen hatte. Die Chilenin hatte da das Hotel bereits verlassen und war die Rechnung schuldig geblieben.

Ausrede

"Es stellte sich heraus, dass die Dame in zwei weiteren Hotels in der Innenstadt ihre offenen Rechnungen ebenfalls nicht bzw. nur teilweise bezahlt haben soll", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass. In der Vernehmung stritt die Frau die Vorwürfe allerdings ab. Sie behauptete vielmehr, "dass sie die Rechnungen noch begleichen wollte", so die Sprecherin. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 25-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.