"Willst du Gras oder Koks?": Ein Lokalaugenschein am hippen Yppenplatz

Drogen hat er in dem allgemeinen Kommen und Gehen keine angeboten. Der Afghane von vorhin kommt nochmals her, interessiert sich für die Notizen. „In Afghanistan habe ich Literatur studiert, jetzt wäre ich dort Lehrer", meint er.

Die hat auch die ältere Tirolerin nicht, die mit dem Enkerl auf einer Parkbank am Yppenplatz sitzt. „Ich hab da keine Angst, ich bin schon mit dem Kinderwagen hier spaziert“, erzählt die Frau in breitem Tirolerisch.

„Ob es ein Waffenverbot und eine Schutzzone braucht?“, wiederholt ein angrenzender Unternehmer die gestellte Frage, um sie erst dann zu beantworten: „Für die Polizei ist es dann vielleicht leichter.“ Er ist in der Nähe aufgewachsen, seit 2017 hat er sein Geschäft am Yppenplatz. „Ich sitze in der Loge“, schmunzelt er, „es ist oft sehr skurril hier, aber wir leben in einer Symbiose.“

"Welten prallen aufeinander"

Aber er weiß auch: „Hier im Park prallen Welten aufeinander.“ Während Corona sei hier alles gut gewesen. „Da waren viele Leute im Park, wenn es ein Problem gegeben hat, hat sofort wer eingegriffen“, erinnert er sich zurück.