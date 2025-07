Problemzone Yppenplatz: Auf die Menschen nicht vergessen

Und ja, an den Beispielen in Wien ist zu sehen, dass diese Maßnahmen durchaus gewünschte Erfolge erzielen – am Reumannplatz und am Keplerplatz in Favoriten, am Praterstern. Auch wenn – wie am Reumannplatz zu sehen ist, Messerattacken oder andere Gewalttaten nicht wegen eines Waffenverbots ganz der Vergangenheit angehören. Das musste die Polizei eingestehen. Klar ist aber auch, dass die Polizei in Waffenverbots- und Schutzzonen mehr und bessere Zugriffsmöglichkeiten auf unliebsame Zeitgenossen haben.