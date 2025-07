Es war ein Streit im Drogenmilieu, der am Yppenplatz eskaliert ist, zwei Männer wurden durch die Schüsse schwer verletzt. Aber davor und danach ist es immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen, bei denen die Kontrahenten auch mit Messer aufeinander losgegangen sind.

Verhaftung nach Mordversuch

Erst am 5. Juli wurde in Ottakring ein Mann wegen Mordverdachts festgenommen. Er steht im Verdacht, im April einen Mann mit einer Machete bei der WC-Anlage am Yppenplatz am Hals verletzt zu haben.

Seither sind etliche Aktivitäten gesetzt worden - jetzt wird eine der schärfsten Maßnahmen der Polizei aktiviert. Der Yppenplatz wird zu Schutzzone, auch ein Waffenverbot wird verhängt.