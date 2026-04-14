„Würstel am Kanal“: Collina am Berg eröffnet am Donaukanal

Gastronom Tono Soravia startet sein inzwischen drittes Projekt, diesmal speziell für die Sommersaison: einen Würstelstand am Donaukanal, genauer das „Würstel am Kanal“ im „Taste“ bei der Salztorbrücke. Geöffnet ist der Würstelstand bis Ende September täglich (bei Schönwetter). Ein Würstelstand habe laut Soravia am kulinarisch gut aufgestellten Donaukanal nämlich noch gefehlt: „Ich habe mich gefragt, worauf ich Lust hätte, wenn ich mir in der Sonne ein paar Bier reinstelle.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Collina am Berg Die Bahn Mi Bosna, wie sie Gäste aus dem Collina am Berg kennen, gibt es bei "Würstel am Kanal" nun auch am Donaukanal Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Collina am Berg Das 1er Menü gibt es um 14 Euro. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Collina am Berg "Würstel am Kanal" ist täglich geöffnet (bei Schönwetter).

Antwort: klassische Frankfurter und Käsekrainer; weil man den Würstelstand aber moderner interpretieren will, gibt es auch Varianten wie einen Kimchi Hotdog, „Philly Cheese Krainer“ oder das Sandwich „Wiener Reuben“. Preislich liegen die Wurstgerichte bei sechs bis acht Euro, die Bosna kostet bis zu neun Euro. Das „1er Menü“ mit Wurst, Bier und Verdauungsschnaps gibt es um 14 Euro Wild aus dem Collina, Fisch aus der Naschmarkt-Halle Ergänzt wird die Karte durch Gerichte aus der gehobenen Bistroküche des Stammlokals Collina am Berg, darunter das Beef Tatar mit Senfkaviar und Toast oder Banh Mi mit Bratwurst, Fischsauce, Karotte und Koriander. Und weil das Collina auch für seine Wildküche bekannt ist, hat man auch Wildwürste auf der Karte. Auch Soravia„s drittes (Teil-)Projekt, “Fangfrisch von Alex„ im Marktraum am Naschmarkt, soll kulinarisch etwas beisteuern. Dort verkauft Alexander Moser (dessen Kärntner Familienbetrieb schon Gastrogrößen wie Steirereck oder Lukas Nagl beliefert hat) Fisch aus Wildfang oder (außerhalb der Saison) Zucht. Weil Fischwürste preislich wenig attraktiv seien, arbeite man an einem Fischpattie für Burger.

Und weil Wieselburger Bier nur bedingt zu all den Speisen passt, stehen auch ausgewählte Weine und Champagner von Piper-Heidsieck für 60 Euro die Flasche auf der Karte. Darüber hinaus sind zusätzliche Formate geplant, darunter Public Viewing während großer Sportereignisse, Specials wie “Fried Chicken & Bubbles„ sowie die Möglichkeit, den Standort für private Feiern und Corporate Events zu nutzen. Burger statt Tacos bei "Tschak" Geöffnet hat auch bereits das "Tschak" am Donaukanal, ebenfalls im "Taste" zuhause. Die Weinkarte ist unverändert groß, nach drei Jahren hat man heuer aber ein neues Speisenkonzept: Statt Tacos gibt es Smashed Burger mit Fleisch vom Höllerschmid. Die werden wie schon zuvor die Tacos nicht klassisch gedacht, sondern vor allem mit eingelegtem Gemüse und Kimchi kombiniert. Als Fleischalternative kommt Portobello-Pilz oder ein Pattie von Planted in den Burger. Für den kleinen Hunger gibt es Tapas, wie Kimchi-Arancini mit Bergkäse von Jumi oder Gurkensalat nach Szechuanart.