WU zerbröckelt: Wieder ein Stück aus der Fassade gebrochen

Zu einer "günstigen" Zeit, nämlich bin den Ferien, hat sich am Sonntag erneut ein 80 Kilogramm schweres Stück der Fassade der Wiener Wirtschaftsuniversität aus seiner Verankerung gelöst und ist auf den Boden gekracht. Auf der Homepage der Uni ist nachzulesen, dass das sogenannte „Learning Center“ daher zurzeit gesperrt ist.

Der gleiche Vorfall ereignete sich bereits in den Sommerferien am 22. Juli vergangenen Jahres, allerdings an einer anderen Stelle. Im Juli hieß es, dass die Fassade danach eingehend geprüft worden sei. Das neue Gebäude der Wirtschaftsuni beim Prater, wurde erst 2013 eröffnet. Ob die Mängel mit seiner schlechten Montage zusammenhängen, kann derzeit nur spekuliert werden.