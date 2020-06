WU-Brand hielt Wien in Atem

Pechschwarze Wolken stiegen binnen Minuten in den blauen Himmel auf. Eine riesige Rauchsäule schwebte am Donnerstag über Wien und sorgte bei zahlreichen Schaulustigen für wilde Spekulationen.

Auf dem Dach der in Bau befindlichen neuen Wirtschaftsuniversität (WU) in der Südportalstraße ( Leopoldstadt) war am Nachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Bei Flämmarbeiten dürften Teermatten Feuer gefangen haben. Aufgrund des starken Windes am Dach des sechsten Stocks breitete sich das Feuer rasch aus.

"Das Material brennt praktisch wie Öl", erklärt Ernst Eichinger, der Sprecher der Bundesimmobiliengesellschaft. "Es handelte sich um extrudiertes Polystyrol, also einen Kunststoff, der als Wärmedichtung verwendet wird."

Das Feuer griff auf die sechste und fünfte Etage über. Die Umgebung wurde abgeriegelt. Dutzende Beobachter verfolgten die Löscharbeiten. Die Wiener Rettung entsandte einen Katastrophenzug.