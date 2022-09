Wort-Rätsel: Einem Baumarkt kommen die Buchstaben abhanden

Das Problem mit den angeblich gestohlenen Buchstaben ist aber keineswegs ein rein österreichisches. Auch in Deutschland sind bereits drei, in der Schweiz ein Markt betroffen. Obwohl die Causa verdächtig nach PR-Aktion riecht, sagen die Pressesprecher aller drei Länder dem KURIER, dass es sich nicht um eine solche handeln soll. "Wir versuchen aktuell intern Informationen zu sammeln, um den Verbleib der Buchstaben so schnell wie möglich aufzuklären. Bitte haben Sie daher Verständnis, dass wir uns, auch aufgrund der Sensibilität des Geschehens, noch nicht zum Ablauf der Demontage und den Hintergründen äußern können", sagt Österreich-Sprecherin Julia Stubner.

Man hält sich also zurück und die Frage ist: Wer montiert nachts unbemerkt meterhohe Buchstaben von einem vermutlich videoüberwachten Baumarkt ab und transportiert diese dann mit einem geeigneten Fahrzeug in ein geeignetes Versteck? Und vor allem warum?

Die Fakten

Der KURIER hat sich auf die Suche nach den verschwundenen Buchstaben gemacht. Die Schilder auf dem Markt in Stadlau sollen angeblich in der Nacht auf den 6. September gestohlen worden sein. Auf Anfrage bei der Wiener Polizei heißt es aber, dass bei der zuständigen Polizeiinspektion keine Anzeige vorliegt. Ebenso wie in der Schweiz, wo laut einem Bericht von nau.ch. keine Anzeige bei der Kantonspolizei in Zürich eingegangen sein soll. Dort fehlen übrigens das "H" und das "B".

Wendet man sich an die E-Mail-Adresse, unter der vom Konzern um Hinweise gebeten wird, kommt als Rückmeldung eine standardisierte E-Mail, die sich aber ebenfalls nicht wie eine Werbeaktion liest: