Wolfgang Aigner tritt aus ÖVP-Klub aus

Am Montag wurde bekannt, dass Wolfgang Aigner, seines Zeichens Bildungssprecher der Schwarzen angesichts der jüngsten Rochaden ebenfalls den Hut nimmt. Das berichtet die Presse. Aigner, dem auch immer wieder eine Nähe zu den Freiheitlichen attestiert wurde, bleibt (vorerst) zwar Parteimitglied, tritt jedoch aus dem schwarzen Klub aus. Fortan wird er als wilder Abgeordneter im Rathaus sitzen und "kantige Oppositionspolitik" machen.



Als Gründe für seine Entscheidung nannte er mangelnde Kommunikation der Parteispitze mit den Abgeordneten, mangelnde Wertschätzung der Mandatare, Desinteresse der Spitze an der politischen Arbeit der Basis und den politischen Kurs der ÖVP.



"Ich will nicht aus dem VP-Gemeinderatsklub austreten, aber es geht nicht anders", erklärt Aigner. Die Partei sei in einer schweren Krise, aber mit den Abgeordneten würde niemand reden: "Im Gegenteil: Alles was uns direkt betrifft, wird uns von einem kleinen Zirkel an der Spitze nur über die Medien ausgerichtet", beschwert er sich. Andere in der Partei sehen das durchaus ähnlich. "Bis Freitag hat niemand mit uns gesprochen obgleich bereits Namen der potenziellen Nachfolger kursierten", so ein Mitglied des Vorstands im KURIER-Gespräch.