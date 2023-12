Wohnungsbrand in Wien: Einsatzkräfte fanden leblose Bewohnerin

Die Frau schaffte es am Mittwoch gerade noch, selbst den Notruf abzusetzen, bevor die Telefonverbindung abbrach. Um kurz vor 14 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien in die Elisenstraße in Liesing aus. Aus der Wohnung im ersten Stock des fünfstöckigen Hauses drang Rauch. Mit einer Löschleitung und unter Atemschutz bekämpften die Feuerwehrleute den Brand.

Im Stiegenhaus reanimiert

Im Inneren der Wohnung fanden sie schließlich die leblose Inhaberin. Die Einsatzkräfte brachten sie in einen sicheren Bereich im Stiegenhaus wo sie von der Berufsrettung Wien erfolgreich reanimiert wurde. Die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.