Wohnungsbrand in Wien: Mann tot in Wohnung entdeckt

Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte am Mittwoch gegen 9.45 Uhr Polizei und Feuerwehr, da sie den Brandgeruch im Stiegenhaus in einem Wohnhaus in Wien-Liesing wahrnahm.

Die Berufsfeuerwehr öffnete die Eingangstür und stellte fest, dass der Brand bereits von selbst erloschen war. Der 55-jährige Bewohner konnte nur noch leblos aufgefunden werden.