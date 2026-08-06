Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Wohnungsbrand in Wien: Mann tot in Wohnung entdeckt

Ein 55-Jähriger wurde nach einem Brand tot in seiner Wohnung in Wien-Liesing entdeckt. Ursache könnte eine Zigarette gewesen sein.
06.08.2026, 10:47

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Symbolbild.

Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte am Mittwoch gegen 9.45 Uhr Polizei und Feuerwehr, da sie den Brandgeruch im Stiegenhaus in einem Wohnhaus in Wien-Liesing wahrnahm.

Die Berufsfeuerwehr öffnete die Eingangstür und stellte fest, dass der Brand bereits von selbst erloschen war. Der 55-jährige Bewohner konnte nur noch leblos aufgefunden werden.

Frau in Wiener Seniorenheim getötet: Mordprozess am 13. August

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Brandermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes Wien übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch eine Zigarette oder eine brennende Kerze ausgelöst worden sein.

Die Berufsfeuerwehr Wien kontrollierte die Wohnung abschließend und führte Belüftungsmaßnahmen durch.

Wien
Agenturen  | 

Kommentare