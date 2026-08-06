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Wohnungsbrand in Wien: Mann tot in Wohnung entdeckt
Ein 55-Jähriger wurde nach einem Brand tot in seiner Wohnung in Wien-Liesing entdeckt. Ursache könnte eine Zigarette gewesen sein.
Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte am Mittwoch gegen 9.45 Uhr Polizei und Feuerwehr, da sie den Brandgeruch im Stiegenhaus in einem Wohnhaus in Wien-Liesing wahrnahm.
Die Berufsfeuerwehr öffnete die Eingangstür und stellte fest, dass der Brand bereits von selbst erloschen war. Der 55-jährige Bewohner konnte nur noch leblos aufgefunden werden.
Die weiteren Ermittlungen wurden von der Brandermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes Wien übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch eine Zigarette oder eine brennende Kerze ausgelöst worden sein.
Die Berufsfeuerwehr Wien kontrollierte die Wohnung abschließend und führte Belüftungsmaßnahmen durch.
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