Zu klein, zu groß, zu teuer?

Klaus will aus seiner großen Gemeindewohnung in eine kleinere ziehen, da er seit ein paar Monaten wieder Single ist und das auch für einige Zeit bleiben will. Irene hat seit ihrem Unfall Probleme mit den Knien und sitzt im Rollstuhl, sie möchte in ihren eigenen vier Wänden barrierefrei umbauen. Zwei verschiedene Situationen, aber beide mit Unterstützung der Stadt Wien gut zu lösen. Für Gemeindemieter gibt es nämlich zahlreiche Möglichkeiten, wenn sich die Lebensumstände (plötzlich) ändern:

Wohnungswechsel groß auf klein

Wechsel in eine zumindest um einen Wohnraum kleinere Wohnung.

Wohnungswechsel-Splitting

Durch die Rückgabe der derzeitigen Gemeindewohnung können der Hauptmieter und der Mitbewohner zwei oder mehrere kleinere Wohnungen erhalten (die Summe der Wohnräume darf die Wohnraumanzahl der aktuellen Wohnung nicht übersteigen).

Aktion 65 PLUS

Die Stadt Wien unterstützt mit der Aktion 65 PLUS seit 2015 ältere Mieter bei einem Umzug in eine kleinere, für sie persönlich passendere, Gemeindewohnung . Die Aktion richtet sich an alle Wiener ab 65 Jahren, die seit zehn oder mehr Jahren in einer mindestens 65 Quadratmeter großen Gemeindewohnung leben. Wiener diesen Alters können, selbst ohne Pflegestufe, unkompliziert eine Förderung für Umbaumaßnahmen einreichen, welche die Barrierefreiheit der eigenen Wohnung erhöht. Die Stadt fördert hierbei mit einem nicht zurückzuzahlenden Zuschuss von bis zu € 4.200. Diesen können sowohl Mieter als auch Eigenheim-und Kleingartenbesitzer in Anspruch nehmen. Förderbar sind Investitionskosten von 3.000 bis 12.000 Euro für altersgerechte Umbaumaßnahmen. Dazu zählen etwa Maßnahmen für einen barrierefreien Zugang sowie Ein- und Umbauten für ein seniorengerechtes Bad. Die MA 25, Kompetenzstelle barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen, berät ausführlich, welche Umbaumaßnahmen konkret gefördert werden und welche Voraussetzungen zu erfüllen sind. Der Fonds Soziales Wien (FSW) wiederum informiert Betroffene und deren Angehörige z. B. über betreute Wohnformen, Tageszentren oder Unterstützung in der eigenen Wohnung.