Wohnraum für die Generation „XYZ“

Das Zentrum und Rückgrat des Hauses bildet ein großzügiges, von oben belichtetes Treppenhaus mit Luftraum. Alle Wohnungen sind dorthin mittels verglasten Eingangsportalen geöffnet. Licht gelangt von der Wohnung in das Treppenhaus und umgekehrt. Die Bewohner können sich zeigen: sie können ein kleines Studio bzw. einen Mini-Arbeitsplatz einrichten, ihre Sammlung ausstellen oder aber einen Vorhang montieren und Privatsphäre schaffen. Insgesamt soll diese Zone Raum zur Selbstverwirklichung bieten und die Kommunikation zwischen den Nachbarn fördern. Im Erdgeschoß befinden sich neben dem Gemeinschaftsraum und der Waschküche auch sechs Wohnungen mit Privatterrassen. In den Obergeschoßen verfügen die Wohnungen über Balkone und Terrassen. Ein eigenes Wegnetz führt Bewohner und Spaziergänger durchs Grüne in die anderen Wohnobjekte des Areals Neu Leopoldau. Eines davon ist jenes in der Marischkapromenade 9-11, wo 91 geförderte Mietwohnungen realisiert wurden.