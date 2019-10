Wien: Vor hundert Jahren war alles anders, oder?

Prognose

„Innen weniger, außen mehr“: In den nächsten 20 Jahren (s. Grafik) wird v. a. in der Donaustadt (22.) und in Simmering (11.) die Zahl der Einwohner steigen (plus 16 %). In Josefstadt (8.), Neubau (7.), Margareten (5.) und Wieden (4.) wird sie eher abnehmen, in Mariahilf (6.) gar um vier Prozent. Das liegt laut MA 23 v. a. daran, dass die Bevölkerungsdichte in diesen Bezirken bereits sehr hoch ist und Familien mit Kindern dann eher Richtung Stadtrand abwandern.