Wie wohnen wir morgen? Die Internationale Bauausstellung gibt Einblick

IBA_Wien 2022. Die Tradition der Bauausstellungen ist bereits über 100 Jahre alt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es üblich, bautechnische Neuerungen auch in Weltausstellungen zu präsentieren. Gemeinsam ist ihnen bis heute, dass sie immer Spiegel ihrer Zeit sind, bezogen auf gesellschaftliche, technische und kulturelle Strömungen und Entwicklungen. Heute stehen wir vor der Herausforderung, dass sich die globalen Rahmenbedingungen immer schneller verändern – in der Wirtschaft, beim Klima oder generell in unserer Gesellschaft. Damit die hohe Lebensqualität in der Hauptstadt weiterhin leistbar bleibt, hat sich die Stadt Wien dazu entschlossen, eine IBA, also eine Internationale Bauausstellung, auszurichten und diese dem Thema „Neues soziales Wohnen“ zu widmen.

Das Besondere daran ist, dass über mehrere Jahre hinweg innovative Ideen und Projekte erarbeitet werden, die das Thema des sozialen Wohnens weiterentwickeln und damit auch fit für die Zukunft machen. Während also einerseits noch auf die Bilanz von 100 Jahren Gemeindebau zurückgeblickt wird, arbeitet man an anderer Stelle schon intensiv an der Weiterentwicklung für die Zukunft und „für ein gutes Leben für alle“, wie es der Leiter der IBA_Wien, Kurt Hofstetter, zusammenfasst.