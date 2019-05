Wie Simmering so richtig „smart“ wird

Smarter Together – auf wienerisch: Gemeinsam g’scheiter – heißt eine geförderte Initiative der EU, die sich der Stadterneuerung widmet.

Seit 2016 starteten in ganz Wien zu der Initiative insgesamt 40 Projekte, von denen vor allem die jungen Bewohner Wiens profitieren sollen. Die meisten der Projekte fanden im Bezirk Simmering statt. Der WOHNKURIER hat gesammelt, was durch die Initiative in den vergangenen drei Jahren in Wien geschehen ist.

Kinder erforschen, wie sich die Umwelt verändert

Wie wird die Zukunft aussehen? Diese Frage stellten sich die teilnehmenden Kinder bei einem Workshop der Smarter-Together-Initiative. Dieser wurde gemeinsam mit dem Verein „Science Pool“ veranstaltet. Der Verein macht es sich zur Aufgabe, naturwissenschaftliches Wissen weiterzugeben – in diesem Fall an zahlreiche Volksschulkinder in Simmering.

Die Kinder erfuhren, wie sie sich verhalten können, um die Umwelt zu ihren Gunsten zu gestalten. Damit die Kinder jederzeit Umweltthemen erforschen können, stellte die Initiative im September in der städtischen Bücherei in der VHS Simmering zusätzlich einen Touchscreen-Computer für ihre Bücherei zur Verfügung.