Wenn das Geld knapp wird

Welche Unterlagen sind für die Einreichung der Wohnbeihilfe erforderlich?

Im Unterschied zu einem Standard-Formular werden bei einem Onlineantrag nur jene Fragen eingeblendet, die tatsächlich für die Antragsteller relevant sind. Für eine alleinerziehende Mutter sind natürlich andere Unterlagen notwendig als für einen Mindestpensionisten. Das Standard-Einreichformular (auch in Papierform in der Wohnbeihilfenstelle aufliegend) gilt für alle Antragsteller und ist daher dementsprechend umfangreich. Am Ende des Online-Antrags gibt es eine personalisierte Unterlagen-Liste, das ist eine große Erleichterung, weil natürlich die Unterlagen, die zur Überprüfung des Haushaltseinkommens, der Wohnkosten und der angemessenen Wohnungsgröße erforderlich sind, sich bei jedem Haushalt unterscheiden. Diese Informationen erleichtern auch der Wohnbeihilfenstelle die Arbeit. Es sollte damit zukünftig zu weniger Nachforderungen von Unterlagen kommen.