Visionär in die Zukunft

KURIER: Wo sehen Sie in Wien die größten Herausforderungen im städtischen Wohnbau?

Michael Pech: Wien ist die am stärksten wachsende Stadt Mittel- und Osteuropas. Auch Singlehaushalte nehmen stark zu. Das Bevölkerungswachstum, die Veränderung der Haushaltsgrößen, sowie die sich ändernden Arbeitsmarktstrukturen benötigen ein entsprechendes Wohnungsangebot.

Wie kann man baulich auf den zunehmenden Platzmangel reagieren?

In den Ballungszentren ist der Bau von Wohnhochhäusern eine mögliche Antwort auf die Liegenschaftsknappheit.

Für wen ist diese Wohnform derzeit besonders interessant und welche konkreten Bauprojekte gibt es?

Als Zielgruppe kommen vorwiegend junge Paare und Singles sowie ältere Personen infrage. Nach der Realisierung des 85 Meter hohen Wohnhochhauses Leopoldtower und des 100 Meter in die Höhe ragenden Turmes HOCH 33 in Monte Laa sind weitere Hochhäuser in Wien sowie Linz und Graz in Bau bzw. Planung. Im dritten Wiener Gemeindebezirk entsteht beispielsweise THE MARKS, ein Hochhausprojekt, das voraussichtlich Anfang 2022 fertiggestellt werden wird.

Bei aller Funktionalität: Welchen Stellenwert hat die Architektur da noch?

Innovative Architektur und geförderten Wohnbau miteinander zu verbinden ist kein Widerspruch. Im Gegenteil: Aus öffentlichen Mitteln unterstützte Wohnbauprojekte haben die Aufgabe, zeitgemäße Architektur zu fördern und im Idealfall eine Vorbildfunktion zu übernehmen.

Stichwort Digitalisierung: Welche Auswirkungen hat sie auf die Bauwirtschaft der Zukunft?

Mit der Anwendung von Building Information Modeling (kurz: BIM), einer Software für die Gebäudedatenmodellierung, sind wir – auch unsere Unternehmensprozesse betreffend – in der digitalen Welt angekommen. Für uns ist die neue Sprache der Bauwirtschaft auch eine neue, strategische Herausforderung.