Top-Banker rät: Mieten ist besser als kaufen

Eigentum um jeden Preis, davon rät Erste-Bank-Chef Peter Bosek ab. Ungewöhnlich klar äußerte sich der Banker kürzlich bei einer Pressekonferenz. Es sei schwierig, Wohnraum zu vernünftigen Preisen zu kaufen. Das zeigt auch eine repräsentative Umfrage, die Integral im Juni 2019 durchgeführt hat. Die Preise in Österreich steigen deutlich stärker als die Einkommen. Konkret sind die Häuserpreise seit 2008 fast dreimal so stark gestiegen wie das Haushaltseinkommen. Diese Entwicklung sei problematisch, betont Erste-Bank-Chef Peter Bosek. Denn für eine Eigentumswohnung mit 100 Quadratmetern zahle eine junge Familie mit zwei Kindern bald eine halbe Million Euro. Peter Bosek rät jungen Familien derzeit also, eine Wohnung zu mieten.