So wohnt es sich mikromäßig in der Großstadt

Solche Konzepte sind freilich ein Extrem des trendigen Mikrowohnens: Die Idee dahinter jedoch ist immer gleich: klein, bescheiden, aber fein, pragmatisch, leistbar, für Junge, Alte, Singles oder Alleinerziehende.

Aus dem Blickwinkel der Juristen sind Kleinstwohnungen durchaus problematisch: Laut Wiener Bauordnung muss ein Wohnbereich, der als „Wohnung“ gilt, mindestens 30 aufweisen. Plus minus. Mikro-Architekt Le-Mentzels Lösung: Als Wohnung zählt eine ganze Etage (wobei auf breite Fluren verzichtet wird); die Kleinstwohnungen werden als „Stuben“ bezeichnet.

20 bis 30 Quadratmeter

Im Durchschnitt kommen solche Mikrowohnungen im Alltag auf 20 bis 30 Quadratmetern, die Mieter auf etwa 200 bis 300 Euro Gesamtmiete im Monat. In Japan, das als Vorreiter des Micro-Living gilt, kommen die Miniapartments auf durchschnittlich 26 Quadratmeter.

Allerdings weist der Großraum Tokio mit 38 Mio. Einwohnern auf etwa 13.500 Quadratkilometern heute schon weltweit die größte Bevölkerungsdichte auf. Der Handlungsbedarf ist also naheliegend.

In Wien ist das „Viertel 2“ zwischen Krieau, WU Wien und Prater ein gutes Beispiel für eine Vielzahl an kleinsten Wohnungen mit größtmöglicher Lebensqualität. Aber auch in der Vorgartenstraße kann man minimalistisch wohnen – in den Linked Living Basic, Smart und Premium Apartments.

Nebenkosten inklusive

Das Objekt verfügt über 589 Designer Units und Gemeinschaftseinrichtungen für die Mieter (Lobby, Dachterrasse, Lern-, TV- und Washing Lounges). In der All-in-Miete von ca. 600 Euro (ab 24 Quadratmetern) sind alle Nebenkosten von Strom und Heizung bis zu WLAN und GIS enthalten.

Im Zuge des Projekts QBC 6.2 (Quartier Belvedere Central) nahe des Hauptbahnhofes entstehen 130 Serviced Micro-Apartments , wo den Mietern auch diverse Dienstleistungen vor Ort zur Verfügung stehen – von der Reinigung übers Gemüse-Kisterl bis zum Car-Sharing.