Selbstbestimmt durch den Alltag: Senioren-Wohngemeinschaften

Frau Martha ist ein Urgestein in der Wohngemeinschaft (WG) am Kapaunplatz: „Die Leute hier sind jetzt meine Familie geworden, wir arbeiten alle zusammen“, erklärt die WG-Bewohnerin. Gemeinsam kochen, miteinander essen, in Gesellschaft feiern und Spaß haben: Das Leben in einer Samariterbund-WG garantiert viele außergewöhnliche Erlebnisse, aber auch genügend Privatsphäre für individuelle Bedürfnisse.

Viele ältere Menschen haben den Wunsch, in einer Gemeinschaft zu leben und trotzdem ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu genießen. Genau an jene Senioren richten sich Angebote wie jene des Samariterbunds Wien mit den bereits bestehenden WGs in der Mühlgrundgasse 3 in 1220 Wien und am Kapaunplatz 7 in 1200 Wien.

So viel Selbstständigkeit wie möglich ist das Motto für die Menschen. Die Bewohner gestalten den Alltag in der WG nach ihren persönlichen Vorlieben. Bei Bedarf werden sie bei der Organisation weiterer Betreuung und Pflege unterstützt. Diese erfolgt auf Grundlage der zuerkannten Pflege- und Betreuungsstunden durch den Fonds Soziales Wien (FSW). Gut ausgebildetes Personal kümmert sich um die Anliegen der Bewohner, zusätzlich wird ein freiwilliger Besuchsdienst angeboten.