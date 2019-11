Neues Glück am Schützplatz

Die MieterHilfe ist eine kostenlose Serviceeinrichtung der Stadt Wien, die Wiener in allen Fragen rund ums Wohn- und Mietrecht unterstützt. Etwa bei überhöhten Mieten, Fragen zu Kautionsrückzahlungen oder Betriebskostenabrechnungen oder bei Problemen mit dem Mietvertrag.

Die persönliche Beratung wurde im Jahr 2018 insgesamt rund 7.900 mal in Anspruch genommen. Die Bearbeitung von rund 29.000 schriftlichen Kontakten rund ums Thema Wohnen war für 2018 ein neuer Rekord. Täglich werden mehr als 120 telefonische Beratungen durchgeführt, in denen unterschiedlichste Themen ausführlich behandelt werden. Die Mitarbeiter sind täglich von 8 bis 17 Uhr telefonisch unter der Nummer 01/24503-25900 oder persönlich in der Guglgasse 7-9, 1030 Wien erreichbar.

Weitere Informationen und Fälle unter: www.mieterhilfe.at