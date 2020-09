Neue Wohnträume: So wollen wir jetzt leben

4. Öko-Bau

Berechnungen von proHolz Austria zeigen: Ein Holzbau verursacht im Vergleich zu einem herkömmlichen Bau um bis zu 93 Prozent weniger -Emissionen. Architekt Pendlmayr: „Wir werden in Zukunft auch in Wien viel mehr Holzbauten sehen. In Deutschland und Frankreichen setzt sich das bereits durch.“ Ökologische Baustoffe seien nicht zwingend teurer als Massivbau – und Beton werde es trotzdem geben, „jeder Baustoff wird seinen Platz finden“.

Auch in der Inneneinrichtung steht eine Kehrtwende bevor. Das habe der Sturm auf die Baumärkte nach dem Lockdown gezeigt. Horx Strathern: „Während wir jeden Tag auf dem Sofa gesessen sind, haben wir uns irgendwann gefragt, aus welchem Material der Bezug eigentlich ist.“ Teilweise sei die Luftqualität in der Wohnung schlechter als draußen, weil so viele Giftstoffe in den Produkten enthalten sind. Dessen werden sich die Menschen immer mehr bewusst und investieren in gesunde und nachhaltige Möbel. Das komme mittlerweile auch bei den großen Möbelketten an.