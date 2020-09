Mit großer Leidenschaft Favoritnerin

Der Prammer-Hof ist Wiens jüngster Gemeindebau. Was kommt danach?

Ich freue mich sehr, dass wir aktuell fast in der ganzen Stadt neue Gemeindewohnungen planen und errichten. Etwa am Handelskai und der Engerthstraße im 2. Bezirk, auf den alten Aspang-Gründen im 3. Bezirk, am Gelände des ehemaligen Sophienspitals im 7. Bezirk, neben der Landgutgasse im 10. Bezirk oder eben am Nordwestbahnhof im 20. Bezirk. Das sind nur ein paar Beispiele von vielen weiteren Projekten. Wichtig ist mir dabei vor allem, dass wir hier nicht „nur“ Wohnungen bauen, sondern auch gleich die ganze Infrastruktur mitschaffen. Das macht Wien zur Welthauptstadt des Wohnens.

Hundert (und eins) Jahre Gemeindebau: Warum ist dieses Konzept so einzigartig und erfolgreich?

Goethe hat einmal geschrieben: „Eine schlechte Wohnung macht brave Leute verächtlich.“ In diesem Satz findet sich ein zentraler Gedanke der Wiener Wohnbaupolitik, die aus der Not nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist. Damals erkannte die Politik, dass Wohnen mehr ist als nur ein Dach über dem Kopf. Dass leistbares und lebenswertes Wohnen ein Grundrecht ist, das für den sozialen Frieden, Zusammenhalt und die Lebensqualität in einer Stadt entscheidend ist. Die Wiener Wohnbaupolitik hat eine preisdämpfende Wirkung auf den gesamten Wohnungsmarkt, ist die größte Förderung der Mittelschicht in der Stadt und ist ein Sicherheitsnetz nach unten und ein Sprungbrett nach oben.

Aus Ihrer Sicht: Wie hat sich das Leben im Gemeindebau in den vergangenen Jahren verändert?

Die großen Veränderungen der Zeit machen natürlich auch vor den Toren des Gemeindebaus nicht halt. Aus meiner Sicht zeichnet sich der Gemeindebau aber dadurch aus, dass er ein Biotop des Wienerischen geworden ist. Der vielseitige Charakter unserer wunderbaren Stadt findet sich nirgendwo sonst so sehr in seiner Reinform wie im Wiener Gemeindebau; das Miteinander in diesen „Dörfern in der Großstadt“ ist wirklich einzigartig und etwas ganz Besonderes.

Welcher ist Ihr Lieblingsbezirk und warum?

Ich liebe ganz Wien, aber ich lebe seit meiner Geburt mit großer Leidenschaft in Favoriten. Daher kann ich mit reinem Gewissen sagen, dass Favoriten für mich die Nummer eins ist. Dieser Mix aus Urbanität und Grünraum im 10. Bezirk ist einzigartig.

Wie sieht Ihr persönlicher Wohntraum aus?

Ich habe die ersten sechs Jahre meines Lebens in der Per-Albin-Hansson-Siedlung verbracht. Bin dort also aufgewachsen. Und ich habe wirklich wunderbare Erinnerungen an diese Zeit und bin dort vor allem sehr gerne in den Kindergarten gegangen. Den Volkspark Laaerberg, der gleich ums Eck der Gemeindewohnung meiner Eltern war, habe ich nur als „Entenpark“ gekannt – und geliebt. Ich habe in dieser Wohnanlage und rund um sie herum wirklich eine traumhafte Kindheit verbracht, an die ich mit großer Freude zurückdenke.