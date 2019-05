Mieterfreundlich an einem Standort

Der kostenlose Service der Stadt Wien will mit der Zusammenlegung noch mehr Kundenfreundlichkeit garantieren. Diese soll auch über die gute Erreichbarkeit gewährleistet werden. Denn der neue Standort ist gut mit dem öffentlichen Verkehrsmittel U3 erreichbar und befindet sich ganz in der Nähe der U-Bahn Station „ Gasometer“. Auch Wohnservice Bereichsleiterin Isabella Jandl sieht die Veränderung positiv: „Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen rund ums Wohnen. Die MieterHilfe war schon immer ein unverzichtbarer Teil davon. Deshalb freue ich mich nun über die örtliche Nähe.“ Die angebotenen Dienstleistungen, vor allem die MieterHilfe, werden auch sehr gerne von den Bewohnern Wiens in Anspruch genommen. Rund 68.000 Mal pro Jahr unterstützen die Mitarbeiter der MieterHilfe Wiener bei ihren Problemen. 30.600 Anfragen konnten die Mitarbeiter über das Telefon abhandeln. 7.900 Mal berieten sie die Mieter persönlich und per Post oder E-Mail erhielt die MieterHilfe im vergangenen Jahr etwa 29.000 Anliegen.