Innovative Wohnmodelle der Zukunft

Die Internationale Bauausstellung IBA_Wien 2022 hat es sich zur Aufgabe gemacht, jene neuartigen und innovativen Projekte und Entwicklungen sichtbar zu machen, die Potenzial haben, das soziale Wohnen in Wien an immer neue Anforderungen anzupassen und zukunftsfit zu machen.

Bis zum Jahr 2022 sollen diese Projekte fertiggestellt sein. Die Ausstellung „Wie wohnen wir morgen?“ hat bereits im Herbst mit einer Zwischenpräsentation Einblicke in diese Bauvorhaben gegeben – und das Interesse war groß: Insgesamt 6.300 Menschen waren an den zahlreichen Angeboten, die in und rund um die Ausstellung geboten wurden, interessiert, etwa an Baustellenführungen und Grätzelspaziergängen. Weitere 2.700 Personen verfolgten die aufgrund von Corona sehr stark eingeschränkten Veranstaltungen der IBA_Wien online vor den Bildschirmen.

Zeitgleich mit der IBA_Wien wurde außerdem die Ausstellung des Wohnfonds Wien zum 25-jährigen Jubiläum des Bauträgerwettbewerbs präsentiert.