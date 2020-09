In der Stadt verwurzelt

In Schwedens Hauptstadt Stockholm werden Schwammstädte bereits seit 15 Jahren mit Erfolg umgesetzt und neue oder zu sanierende Straßen mit dem Unterbau ausgestattet. Auch in Graz, konkret in der Eggenberger Allee, wurde das Schwammstadtprinzip nun erstmals ausgebaut. Schmidt: „Wenn die Straße ohnehin aufgerissen werden muss, ist der Unterbau nicht wesentlich teurer. Die fertige Allee hat pro Kubikmeter 250 Euro gekostet.“ In den gesteigerten Kosten sieht Baumexperte Praskac allerdings ein Problem. Er weiß, dass im städtischen Bereich oft wenig Geld für den Baum bleibt, weil die Baugrube teuer war. Die schlechteste Variante sei aber, gar keinen Baum zu setzen.