Gute Aussichten für den Wohnbau

Vom sogenannten Wiener Modell des geförderten Wohnbaus profitieren heute schon mehr als die Hälfte der Bevölkerung in unserer Stadt. Sie wohnen in Gemeindebauten oder in geförderten Mietwohnungen und somit in unbefristeten und kostengünstigen Wohnverhältnissen.

Einen entscheidenden Beitrag dazu leisten die vom wohnfonds_wien, fonds für wohnbau und stadterneuerung, alljährlich durchgeführten Bauträgerwettbewerbe. 1995 ins Leben gerufen, verfolgen sie das Ziel, geförderte Wohnbauprojekte unter Beachtung von Qualitätskriterien auf den Weg zu bringen und damit der dynamischen demografischen Entwicklung in Wien Rechnung zu tragen. Durch die aktive Bodenbevorratung für den geförderten Wohnbau des wohnfonds_wien werden neue Standorte für neue Projekte vorbereitet.

Konkret steht die zweite Wohnbau-Offensive 2018-2020 kurz vor dem Abschluss. Ergebnis sind 14 Bauträgerwettbewerbe auf insgesamt 49 Bauplätzen. Dadurch bekommen die Wiener in den nächsten Jahren rund 9.800 zusätzliche, leistbare Wohnungen, sowohl in innerstädtischen Lagen wie in Neubau oder in der Leopoldstadt als auch in den äußeren Bezirken wie Floridsdorf und Donaustadt.