Gesucht: Die besten Wohnprojekte

Es gibt sie in vielen unterschiedlichen Formen und Farben: geförderte Wohnbauten. Vor allem beim Anblick von neu errichteten oder sanierten Gebäuden sieht man, dass hinter jeder Immobilie ein individueller Architekt steckt, der seiner Kreativität bei der Gestaltung freien Lauf gelassen hat – natürlich unter Berücksichtigung der jeweiligen Anforderungen.

Um das Engagement, das hinter einem solchen Bauprojekt steckt, zu würdigen, gibt es heuer wieder den Wiener Wohnbaupreis – auch Wohnbau-„Oscar“ genannt.

wohnfond_wien – die Institution für Wohnbau und Stadterneuerung – prämiert dabei die besten geförderten Wohnbauprojekte. Nominiert sind dabei nur jene, die zwischen dem 1. Jänner 2014 und dem 31. Juli 2018 fertiggestellt wurden.



Der Preis soll die herausragenden Qualitäten eines Projekts würdigen sowie die Innovationen, die in den jeweiligen Wohnbauten integriert wurden. „Mit dem Preis wird einmal mehr sichtbar gemacht, auf welch hohem Niveau bedarfsgerechter und gleichzeitig gut leistbarer Wohnraum in Wien geschaffen wird“, sagt Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál ( SPÖ). Der Preis solle aufzeigen, wo etwas richtig gemacht worden ist, und rege die Teilnehmer an, auch in Zukunft ihr Bestes zu geben.