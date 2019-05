Ganze Grätzel verzichten aufs Auto

Da die Einwohnerzahl in Wien steigt, nimmt auch der Autoverkehr stetig zu und belastet in weiterer Folge das Stadtklima. Trotzdem geht der Trend zum eigenen Auto in Wien zurück. Um den Umstieg vom eigenen Kfz auf alternative Fortbewegungsmitteln zu erleichtern bzw. zu fördern, werden wienweit Mobilitätsangebote ausgebaut und neu implementiert. Immer mehr geförderte Wohnanlagen passen ihr Mobilitätskonzept der Umwelt und auch den autofreien Wohngebieten an. Das Stadtentwicklungsgebiet „Neu Leopold“ ist eine dieser Wohnanlagen, wo der Pkw zur Ausnahme werden soll. Auf dem 13,5 Hektar großen Areal des ehemaligen Gaswerks in Floridsdorf entstehen derzeit zirka 1.400 Wohnungen – Parkplätze wird es aber nur wenige geben und die werden sich am Rande der Siedlung befinden. Grund dafür ist, dass „Neu Leopold“ ein Ort der Begegnung sein soll, der viel Raum zum Spielen und Zusammenkommen bietet. Aus diesem Grund und zum Schutz der Kinder wird auf Autos so weit wie möglich verzichtet.

Damit die Bewohner trotzdem mobil sein können, soll eine mobile App namens „LeoMobil“ Abhilfe schaffen. Diese soll eine digitale Plattform zum gegenseitigen Austausch sein, aber auch zum gemeinschaftlichen Mobilitätsangebot beitragen. Bewohner werden so beispielsweise über Parkplätze informiert. Zudem ermöglicht die App das Reservieren und Buchen von Car-Sharing oder Gemeinschaftsanhängern. Einige Neubauprojekte gehen außerdem gezielt auf die Bedürfnisse von Radfahrern ein. So entstehen im Zuge des Projekts Carrée Atzgersdorf in Liesing schon bald 422 Fahrradabstellplätze inklusive einer Fahrradwerkstätte. In dieser Werkstatt können Bewohner ihren Drahtesel servicieren und reparieren.

Wer nicht weiß, wie man am besten sein Fahrrad serviciert, kann das nötige Know-how in angeleiteten Workshops erlernen. Dadurch wird nicht nur das Fahrrad auf Vordermann gebracht. Auch das Miteinander in der Gemeinschaft profitiert von dem gemeinsamen Schrauben am Rad.