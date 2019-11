Förderung: Frauen im Zentrum der Wohnpolitik

Der „Equal Pay Day“ (Tag für die Entgeltgleichheit) markiert den Tag, an dem Männer bereits so viel verdient haben wie Frauen bis Jahresende verdienen werden. Heuer war es in Österreich am 21. Oktober soweit. Die Architektin Gabu Heindl unterstreicht diese strukturelle Ungleichheit: „Ab dem 21. Oktober arbeiten Frauen nicht nur umsonst, sie wohnen dann auch nicht mehr.“ Soll heißen: Es fehlt ihnen das Geld für die Miete.

"Frauen sind kein Spezialthema"

Eine weitere Herausforderung für Frauen ist oftmals die Familiensituation. Denn Haushalte mit Alleinerziehenden sind überwiegend weiblich. Erhebungen der Statistik Austria zeigen: 2018 gab es 242.000 Mütter in Ein-Eltern-Haushalten, aber nur 46.000 Väter in Ein-Eltern-Haushalten. Und: Frauen wohnen häufiger alleine: 2018 lebten 792.000 Frauen in Einpersonenhaushalten, jedoch nur 664.000 Männer. Michael Wagner-Pinter vom Institut „Synthesis Forschung“ fasst zusammen: „Frauen sind kein Spezialthema der Wohnpolitik, sondern ein Kernthema.“

Das Einkommen ist zwar ein Faktor, der vom Wohnbau nicht bestimmt werden kann – aber für das Wohnen ausschlaggebend ist. Eine aktuelle Studie bestätigt: mit sinkendem Einkommen nimmt auch die Zufriedenheit mit der Wohnung ab. Sarah Zeller, eine der Studienautorinnen, bestätigt: „Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Einkommen und der Zufriedenheit mit der Wohnsituation.“

Die Studie „Wohnsituation und Bedürfnisse von Alleinerziehenden in Wien“ wiederum zeigt auch: Alleinerziehende geben tendenziell einen viel größeren Anteil ihres Einkommens für das Wohnen aus, als Experten empfehlen.