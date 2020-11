Flexibel, gemeinsam aber individuell

Wohnraum rund um eine ehemalige Remise

1120, Wolfganggasse: Flexible Nutzung

Das Projekt Lebenscampus Wolfganggasse“ (Bauträger WBV-GPA, Neues Leben) soll Wohnen, Ausbildung und Betreuung an einem Ort ermöglichen. In vier Wohnhäusern werden voraussichtlich ab Sommer 2022 rund 326 neue Mietparteien einziehen und von nun an das neue Stadtquartier Wolfganggasse ihr Zuhause nennen. Das Wohnprojekt für alleinerziehende Eltern, Familien, Singles, Senioren, Lehrlinge und betreute Wohngemeinschaften wird durch die Planung unterschiedlicher Wohnformen realisiert. In Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein Österreichische Jungarbeiterbewegung (ÖJAB) entstehen in der Erdgeschoßfläche soziale Bildungseinrichtungen und Werkstätten. Das Angebot wird zusätzlich mit einem Lehrlingswohnheim sowie betreuten Wohneinheiten ergänzt. Grüne Außenbereiche mit wohlklingenden Namen wie „Remisenpromenade“ überzeugen mit begrünten Gartenterrassen, Hochbeeten zum Garteln, Liegewiese und großem Kleinkinderspielplatz. Mehrere Dachterrassen, 15 Gemeinschaftsräume zur flexiblen Nutzung und 4 Kinderspielräume stehen den Bewohnern zudem zur Verfügung. Für Besuch gibt es anmietbare Gästeapartments .

www.wbv-gpa.at