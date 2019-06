Ein kleines Dorf im zehnten Bezirk

Und wie könnte hier der Alltag bald schon aussehen? Yoga auf der Dachterrasse, danach Frühstück auf der eigenen Loggia. Ein kurzer Plausch mit Nachbarn auf der Scala Publica, wo man auch neue Lektüre findet.

Vormittags im CoCreation Space arbeiten, sich austauschen, neue Ideen entwickeln und umsetzen, Mittagstisch in der Gemeinschaftsküche. In der Arbeitspause am Nachmittag eine Einheit im Fitnessraum, später dann die Kids bei der Schule treffen, einkaufen, eventuell noch in die Sauna.

Der Abend klingt gemütlich in den eigenen vier Wänden aus, wer will, grillt noch auf der Terrasse und genießt dabei den Blick über die Stadt. Das entwickelte Konzept der Wohnbaugruppe lässt sich unter dem Motto „Gemeinschaft leben“ wohl am allerbesten zusammenfassen.

Gegenseitiges unterstützen

Die Bewohner helfen einander gegenseitig, nutzen das vielfältige Wissen aller Beteiligte, die Berufe und die Talente der anderen und schließen auch neue Freundschaften, schildert Baumeister Siegfried Igler von der Gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Neues Leben, der Bauträger des Projekts:

„Ursprünglich geplant war ein Wohnprojekt, in dem die Bewohner die eigenen Lebensmittel anbauen und produzieren können, inklusive einer Fischzucht in den Kellerräumen und mit Gemüse-Glashäusern. Da diese Idee allerdings nicht ganz umsetzbar war, wurde das Konzept adaptiert.“