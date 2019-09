Ein (Daten-) Gebäude auf vier Säulen

„Für die Einführung von Building Information Modelling (BIM) in unserem Unternehmen haben wir uns klare Ziele gesetzt,“ erläutert Hannes Stangl: „Wir wollen nicht alles was BIM kann, sondern selbst die Anforderungen definieren und das aus Sicht eines Bauträgers, der Gebäude auf Dauer in seinem Bestand hält.“ Die speziell für den Wohnbau entwickelten „Auftraggeber-Informations-Anforderungen“ (AIA) wurden in Workshops mit Sozialbau-Mitarbeitern aus Planung, Technik, Hausverwaltung, IT und Sanierung entwickelt. Die daraus entstandene BIM-Strategie beruht auf vier Säulen: Frühzeitige Kalkulationssicherheit, die Betrachtung der Lebenszykluskosten, Datenverwaltung für Baustellenlogistik und Optimierung der Bewirtschaftung. Die Sicherheit im Kostengefüge ist dabei ein zentraler Vorteil, schildert Hannes Stangl: „Wir wollten von Beginn an durch Kennwerte und bauteilbezogene Kalkulationsansätze die Herstellungskosten prüfen können. Nach den stetig steigenden Baupreisen sind wir aufgefordert, neue Wege zu finden, um weiterhin leistbaren Wohnbau realisieren zu können. Innovative Standardisierungsprozesse sind dafür die richtige Wahl.“

