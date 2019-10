Durchs Reden kommen die Leut (wieder) zam

Frau Anna von Stiege 6 sitzt mit Herrn Frank von Stiege 2 bei einem Kaffee zusammen, beide lachen herzlich. Das war lange Zeit nicht möglich, denn es gab heftige Differenzen wegen des kleinen Pudels von Anna. Geholfen hat ihnen eine Mediation, wo sie gemeinsam nach einer passenden Lösung gesucht haben. Die Mediation ist eine von zahlreichen kostenlosen Angeboten von wohnpartner (wp), um das Zusammenleben und die gute Nachbarschaft im Gemeindebau zu fördern und weiter zu verbessern, schildert Claudia Huemer, seit 1.Oktober neue Bereichsleiterin bei wohnpartner: „In unseren Anlaufstellen braucht man keinen Termin, man kann Wochentags von 8 bis 18 Uhr einfach vorbeikommen und sein Anliegen schildern. Außerdem sind unsere 150 Mitarbeiter laufend in den Wohnhausanlagen des Wiener Gemeindebaus unterwegs. Das sind immerhin 2000 Wohnhausanlagen mit etwa 500.000 Menschen, für die wir zuständig sind.“ Der Auftrag von wp besteht in der Begleitung von Konflikten und Nachbarschaften im Allgemeinen. Dabei ist Mediation eine Methode von vielen. „Grundsätzlich hat alles, was wir machen, mit Gesprächen auf Augenhöhe und mit dem Abholen von Bedürfnissen der Bewohner zu tun,“ schildert Huemer.