Die Wunsch-Wohnung – online selber suchen und finden

Serviceoffensive. Mehr als 60 Prozent der Wiener leben heute im geförderten Wohnbau. Aktuell sind außerdem rund 24.000 Wohnungen in Bau oder Planung, die insgesamt mit rund 900 Millionen Euro gefördert werden. Zusätzlich geplant sind 4.000 Wohnungen im Gemeindebau. Für Sanierungen wurden 2019 in Wien Förderungen in der Höhe von 75 Million Euro zugesichert.

Wiener Wohnen und das Wohnservice Wien fuhren aufgrund der Corona-Krise das digitale Angebot für Gemeindewohnungen zurück, um persönliche Kontakte zwischen Wohnungssuchenden und Mitarbeitern, etwa bei Wohnungsbesichtigungen und damit mögliche Ansteckungsquellen zu vermeiden. Mit 25. Mai allerdings wurde die digitale Serviceoffensive wieder aufgenommen und der Vergabeprozess für Gemeindewohnungen an den bereits bestehenden Online-Vergabeprozess der geförderten Wohnungen angeglichen. Der Weg zur lebenswerten und leistbaren Wohnung, sei es im Gemeindebau oder im geförderten Wohnbau, wird damit noch einmal kunden- und servicefreundlicher.