„Die Wohnformen verändern sich“

Welche Auswirkungen hat das aktuelle Zeitgeschehen auf den Wohnbau bzw. die Stadtentwicklung und die diversen (Infra-)Strukturen?

Obrist: Derzeit wird in den Planungsämtern intensiv über die Zukunft des öffentlichen Raums nachgedacht. In einigen Städten wurde der Lockdown auch genutzt, um Maßnahmen zur Klimaanpassung zu initiieren, wie z. B. die Pop-up-Radwege in Wien oder die Superparks in Barcelona. Der Digitalisierungsschub wird jedenfalls weitreichende räumliche Konsequenzen haben, nicht zuletzt auch für die Einzelhandelsstandorte. Falls Homeoffice zur neuen Normalität wird, hat das Auswirkungen auf Flächenwidmungen: Die kategorische Trennung von Wohnen und Arbeiten, die den Städtebau des 20. Jahrhunderts bestimmt hat, ist nicht mehr zu halten.

Was bedeutet das konkret für die Stadtplaner?

Obrist: All das kann dazu führen, dass ein Großteil der Bürogebäude in dieser Form nicht mehr gebraucht wird und wir unsere Arbeitswelten neu überdenken müssen. Es sollte prinzipiell so gebaut werden, dass Gebäude eine selbstverständliche und flexible (Um-)Nutzung zum Wohnen bzw. Arbeiten garantieren können – dies fängt bei den Deckenhöhen an und geht bis hin zur Raumaufteilung. Nicht zuletzt feiern die Parks und der öffentliche Raum eine Renaissance.

Güntner: Der Druck auf das, was die Wohnung im Lockdown zu leisten hatte und hat, ist enorm und kann nicht von der Wohnung selbst aufgefangen werden: Wohnraum, Arbeitsstätte, Freizeitraum, Bildungseinrichtung für die Kinder, Spielzimmer, Sportraum. Das können nur resiliente Häuser und Nachbarschaften bieten, wo in kürzester Distanz Ausweichräume erreichbar sind: Co-Working-Räume, Gemeinschaftsräume, Werkstätten, Rückzugsräume etc. Menschen suchen den realen Austausch mit Menschen, und die Zufälligkeit der Begegnungen von Menschen, Gütern und Ideen, die eine Stadt bietet, kann nicht durch den digitalen Raum ersetzt werden.

Was ist unter einem resilienten Haus bzw. einer resilienten Stadt zu verstehen?

Güntner: Als resilient gilt ein System, das in der Lage ist, sich nach einer Störung oder Verwundung selbst zu heilen. Das lässt sich auf Häuser und Städte anwenden. Bedeutsam für die Resilienz einer Stadt sind u. a. aktivierbare Flächenreserven, in Notfällen rasch einsetzbare Fachkräfte, vielfältige und variable Nutzungsmuster und städtebauliche Strukturen, sichere und nachhaltige Gebäude, und nicht zuletzt robuste, zuverlässige Infrastrukturen.

Welche Kurz- und Langzeiteffekte lassen sich aus der Corona-Situation ableiten?

Güntner: Ein weitreichender Effekt ist die radikale und rapide Digitalisierung aller Lebensbereiche, die auch eine Ausweitung des sogenannten Überwachungskapitalismus bedeutet. Die gesellschaftspolitisch drängende Frage richtet sich auf die Organisation und Kontrolle der alltagsbestimmenden digitalen Infrastrukturen. Dass die wirtschaftlichen Folgen dramatisch sind, ist hinlänglich bekannt. Das wird sich auf die kommunalen Investitionsspielräume auswirken und Einsparungen erzwingen.

Obrist: Die nahe Zukunft wird alles andere als rosig sein. Nur war sie das vor der Krise auch nicht. Die Herausforderungen der Zukunft in puncto Nachhaltigkeit und Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Digitalisierung und Automatisierung sowie die damit einhergehende Veränderung unserer Arbeits- und Lebensweisen waren schon vorher da. So erleben wir momentan beides – sowohl einen enormen Innovationsschub durch die Krise als auch einen Blick in einen möglichen Abgrund, den wir kollektiv abwenden können.