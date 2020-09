Die Tage des Wiener Wohnbaus

Um die Errungenschaften der sozialen Wohnbaupolitik in Wien beneidet uns die ganze Welt: 60 Prozent der Wienerinnen und Wiener leben in geförderten Wohnungen bzw. in Gemeindewohnungen, verteilt über das ganze Stadtgebiet. Konkret besitzt die Stadt Wien 220.000 Gemeindewohnungen und 200.000 geförderte Wohnungen. Das dämpft auch auf dem privaten Wohnungsmarkt die Preise und stärkt die Mittelschicht in der Stadt. Denn der europäische Vergleich zeigt: In anderen Metropolen lebt es sich deutlich teurer.

Um die besondere Wohnqualität in Wien hervorzuheben, wurde heuer am 4. September der „Tag des Wiener Wohnbaus“ ins Leben gerufen. Mit rund 50 Service-Angeboten und Veranstaltungen rund ums Thema Wohnen soll noch bis 9. September die weltweite Vorreiterrolle Wiens im sozialen Wohnbau gefeiert werden (siehe Programm-Highlights).

Nicht zuletzt haben uns auch die Monate des Corona-bedingten Lockdowns, wo sich alles zu Hause abgespielt hat (Lernen, Arbeiten, Freizeit), vor Augen geführt, wie wichtig leistbares, lebenswertes Wohnen ist – und da spielt Wien in einer eigenen Liga.