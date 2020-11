Die stillen Helden der Nachbarschaft

Vier Sonderpreise für außergewöhnliche Leistungen

Den Preis des leider bereits verstorbenen Erwin Mikes aus dem 10. Bezirk übernahm seine Witwe, Frau Trixi Mikes. Das Ehepaar hat in der Ankerbrotsiedlung die Lernbegleitung aufgebaut und war bei wohnpartner-Initiativen „Willkommen Nachbar!“, „Gemeinschaftsgarten Ankerbrot“ sowie diversen Kulturaktionen im Bezirk regelmäßig aktiv.

Der Meidlinger Werner Hofer ist Lesepate in einer Schule im 12. Bezirk, unterstützt die wohnpartner-Initiative „Willkommen Nachbar!“ und kümmert sich um viele Anliegen in der Wohnhausanlage Am Schöpfwerk.

Frau Kornelia Schrammel aus dem 22. Bezirk betreute für „Willkommen Nachbar!“ mehr als 350 Neu-Zugezogene im Gemeindebau und ist ein wertvoller Bestandteil der „Kreativwerkstatt“.

Die Kinder der Brigittenauer Lände zeichnen sich durch ihr besonderes soziales Engagement aus: Sie nehmen bei Hofgesprächen teil, melden sich bei Müllsammelaktionen und helfen ältere Bewohnern, indem sie für diese einkaufen gehen.