Der Garten als sozialer Treffpunkt

wohnpartner unterstützt dabei: Von der ersten Idee über Kosten und Förderungsmöglichkeiten bis zum fertig gestalteten Nachbarschaftsgarten – die wohnpartner-Mitarbeiter stehen Gemeindebaubewohnern bei allen Fragen rund um das Thema Garteln zur Seite. Auch für all jene, die Interesse am nachbarschaftlichen Garteln haben, gibt es Infos aus den Bezirken auf wohnpartner-wien.at.

Wie groß die Bandbreite ist, illustrieren die Zahlen: Durch die Unterstützung der wohnpartner entstanden bereits 338 mobile Beete und 12 Gemeinschafts- und Nachbarschaftsgärten.

Die Gemeinschaftsgärten sind umzäunte und von mehreren Mietern gemeinschaftlich genutzte Flächen, auf denen Obst und Gemüse angebaut werden darf. Die Dimension orientiert sich an der Größe der Wohnhausanlage, dem Platzangebot und der Zahl der interessierten Bewohnern. wohnpartner begleitet in der Anfangsphase. Die Mieter gründen in der Regel einen Verein und schließen mit Wiener Wohnen eine Nutzungsvereinbarung ab. Ziel ist es, dass die Bewohner den Gemeinschaftsgarten mit Fortdauer des Projekts selbstständig führen.

Wie bei Gemeinschaftsgärten wird auch in Nachbarschaftsgärten zusammen gegartelt. Jedoch stammen die Nachbarschafts-Gärtner aus mehreren Wohnhausanlagen. Zudem wird bei dieser Gartenform eine öffentlich zugängliche Fläche zum Pflanzen genutzt – dadurch steht das Kennenlernen im Vordergrund.

Bernd Steininger