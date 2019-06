Das Grätzel hat, was die Familie braucht

Das Bauprojekt in der Grundäckerstraße in Favoriten, das bereits seit Ende 2018 bewohnt ist, hat ein ähnliches Konzept: Im Erdgeschoß des Gebäudes befindet sich ein Kindergarten mit fünf Betreuungsgruppen.

In der Vorgartenstraße 110 bis 114 in Leopoldstadt können sich hingegen seit 2012 vor allem Jugendliche wohlfühlen: Dort gibt es einen wettergeschützten Jugendtreffpunkt. Zudem können all jene, die alt genug sind, um ihre erste eigene Wohnung zu beziehen, in den ersten drei Geschoßen des Gebäudes im Jugend- und Studentenwohnheim Wohn-Erfahrungen sammeln.