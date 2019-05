Damit Wien noch besser wohnt

Das Wohnservice Wien und der KURIER kennen einander von fast 25 Jahren Partnerschaft: die wird zwar erst nächstes Jahr gefeiert, trotzdem wurde die Zusammenarbeit rundum auf neue Beine gestellt. Der WOHNKURIER erscheint am Sonntag, dem 2. Juni in Wien zum heuer dritten Mal, ummantelt den KURIER und zeigt auf 16 Seiten, was es zum Thema „Wohnbau“ Neues gibt: wo die Viertel entstehen, wohin sich die Stadt entwickelt, welchen Trends der moderne Wohnbau folgt – mit viel Service und Infos. Hinzu kommen Grätzelgeschichten, die zeigen, wie die Menschen in der lebenswertesten Stadt der Welt zusammen wohnen (auch auf: kurier.at/wohnkurier).

Im Kursalon Hübner wurde die neue Ausgabe gefeiert: Wohnservice-Geschäftsführer Peter Neundlinger verwies darauf, wie wichtig es ist, die Wohn-Serviceeinrichtungen der Stadt zugänglich zu machen; KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter verwies auf Wien als Weltstadt, in der es sich hervorragend wohnen lässt – und betonte die Kompetenzen der Redaktion zum Thema.