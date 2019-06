Co-working: Ein Schreibtisch verbindet

1999 vermietete dann erstmals das Software- Unternehmen „42 West 24“ in New York flexible Schreibtische und private Büros an Interessierte.

Nach Wien kam das Co-working 2002: Die Schraubenfabrik in Leopoldstadt bezeichnet sich selbst nach wie vor als „Mutter des Co-working“ .

Diese wurde damals als Entrepreneur Center gegründet. Von Beginn an war dort das Ziel, einen Raum zu schaffen, wo Menschen an ihren eigenen Projekten und doch miteinandern arbeiten.

Auch heute noch nutzen Freiberufler und Kleinstunternehmer die Co-working Bereiche in der ehemaligen Schraubenfabrik.

Seither finden immer mehr Menschen Gefallen an diesen schnellen Büros. Etwa 80.000 Quadratmeter an flexiblen Büroflächen werden in Wien mittlerweile vermietet. Der Trend ist weiter steigend.

von Petra Hochstrasser