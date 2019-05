Blühendes Zuhause: Wettstreit der besten Schnappschüsse

Die Auswahl der am besten Bilder ist bei den zahllosen Einsendungen schwierig: Die Jury ist daher hochkarätig besetzt. Darüber, wer sein grünes Paradies am besten in Szene gesetzt hat, entscheidet unter anderem der bekannte Biogärtner und Buchautor Karl Ploberger.Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten nicht nur tolle Preise, sondern auch eine große Abschlussfeier. Die Gala – mit Preisverleihung, Life-Act, Showeinlage und Kulinarik – findet am 11. Oktober 2019 im Festsaal des Wiener Rathauses statt. Übrigens: Der eigene Garten macht nicht nur Freude, er hält auch fit – wie Vorjahressiegerin Elisabeth Bozic beweist. Sie gießt all ihre Blumen täglich von Hand mit der Gießkanne.