Beim Abschluss von Wohnungsverträgen auf der sicheren Seite

Herkömmliche Verträge enthalten in den meisten Fällen Klauseln, welche die Mieter benachteiligen können. So wird in den Verträgen gern auf Abschläge für befristete Verträge „vergessen“ oder es werden in unzulässiger Weise eine Ausmalpflicht beim Auszug sowie die Erhaltung bzw. Reparatur der Therme festgehalten. Kündigungsmöglichkeiten und Fristen werden häufig zum Nachteil für die Mieter gestaltet.

Wer solche Klauseln bereits unterschieben hat: Der Weg zur MieterHilfe lohnt sich auch im Nachhinein trotzdem. Die Experten zeigen in Rahmen eines (kostenlosen) Beratungsgesprächs auf, was nicht durch die Vermieter einklagbar ist.

Folgende Musterverträge sind ab sofort auf www.mieterhilfe.at abrufbar:

Vollanwendungsbereich MRG (Mietrechtsgesetz)

Teilanwendungsbereich MRG (Mietrechtsgesetz)

jeweils unbefristet und befristet