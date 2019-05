Bäume auf dem Weg durch Wien

Derzeit stehen sie in der Antonigasse in Währing – in etwa vier Wochen, Ende Mai, dann in der Zieglergasse in Neubau. Wien hat seine erste Wanderbaumallee installiert. Zehn Bäume sollen die Straßen grüner und vor allem kühler machen.

Bei den Bäumen handelt es sich um junge Feldahorne und mährische Ebereschen. Diese pflanzten die Gärtner in mobile Beete. Durch die Bäume soll die Lebensqualität der Wiener in warmen Monaten – besonders im Sommer – erhöht werden. Auch wenn die Jungbäume noch nicht besonders groß sind– und damit noch nicht viel Schatten spenden – sorgen sie dennoch für Abkühlung: Bis zu drei Grad soll die gefühlte Temperatur durch ihre Anwesenheit sinken.