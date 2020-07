Wien: Erzwungener Umzug in die Peripherie

Wir haben drei Monate lang intensiv gesucht. Und es war wirklich schwer. Sogar um die Wohnungen mit Klo am Gang streiten sich die Leute." Mit Schaudern denken Phillip und Julie an Besichtigung um Besichtigung zurück. Mittlerweile hat das junge Paar eine Wohnung gefunden – in Ottakring. 765 Euro zahlen die beiden für 60 , ohne Strom. Die Studenten arbeiten Teilzeit, wollen sich ein Leben in einer gemeinsamen Wohnung aufbauen. Kaum möglich. Einkommensnachweise und finanzstärkere Konkurrenten haben sie stets ausgestochen.

So wie ihnen geht es vielen Wienern. Wohnraum ist knapp und teuer. Kein Geheimnis. Und es ist laut Experten kaum Entspannung in Sicht. "Bei gebrauchten Wohnungen gibt es sogar noch Potenzial zur Steigerung", sagt Michael Pisecky, Obmann der Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der WKÖ. Im Eigentumsbereich seien hingegen die Preistreiber, die Wohnungen als Anlegemöglichkeit nutzen, seit eineinhalb Jahren weg vom Markt.